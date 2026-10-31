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    Пресс-секретарь президента Польши заявил о "нарушении его неприкосновенности"

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 05:48
    Пресс-секретарь президента Польши заявил о нарушении его неприкосновенности

    Попытка помешать президенту Польши Каролю Навроцкому пройти в здание Конституционного трибунала является "нарушением его неприкосновенности".

    Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Рафал Лескевич в соцсети X.

    "[Судья Конституционного трибунала] Мацей Берек только что задокументировал совершение преступления, когда узурпаторы пытались помешать президенту войти в Конституционный трибунал и нарушили его неприкосновенность", - написал пресс-секретарь.

    До этого Берек опубликовал видео, на котором группа мужчин пытается помешать президенту войти в здание суда. На кадрах видно, как они удерживают его, пока тот пытается пройти внутрь.

    Директор кабинета Навроцкого Павел Шефернакер позднее сообщил, что президент вошел в здание Конституционного суда. Согласно информации, его сопровождал первый председатель Верховного суда Польши Збигнев Клапиньский.

    Портал Onet же, в свою очередь, утверждает, что Навроцкий встретился в президентском дворце с тем же Клапиньским и председателем Конституционного суда Богданом Свенчковским, которого ранее временно отстранили от занимаемой должности, после чего и обострилась ситуация перед зданием суда.

    Кароль Навроцкий Акции протеста Польша
    Polşa Prezidentinin mətbuat katibi onun toxunulmazlığının pozulduğunu bildirib
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