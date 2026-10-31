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    Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Ближний Восток

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 06:47
    Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Ближний Восток

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что провел встречу в Атланте с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

    Как передает Report, об этом глава Госдепа написал в соцсети Х.

    "Мы обсудили ситуацию в Иране, Судане и Йемене, а также подписали договор об участии США в Экспо-2030 в Эр-Рияде. Экспо-2030 - важная платформа для развития американских инноваций и расширения деловых связей США", - отметил Рубио.

    Ранее Госдепартамент США сообщил, что вывозит с территории Саудовской Аравии часть своих дипломатов и членов семей сотрудников посольства из-за угрозы безопасности.

    Марко Рубио Фейсал бин Фархан Аль Сауд Соединенные Штаты Америки (США) Саудовская Аравия
    Rubio Səudiyyə Ərəbistanının XİN rəhbəri ilə İrandakı vəziyyəti müzakirə edib
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