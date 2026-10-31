Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Ближний Восток
Другие страны
- 31 октября, 2026
- 06:47
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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что провел встречу в Атланте с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Как передает Report, об этом глава Госдепа написал в соцсети Х.
"Мы обсудили ситуацию в Иране, Судане и Йемене, а также подписали договор об участии США в Экспо-2030 в Эр-Рияде. Экспо-2030 - важная платформа для развития американских инноваций и расширения деловых связей США", - отметил Рубио.
Ранее Госдепартамент США сообщил, что вывозит с территории Саудовской Аравии часть своих дипломатов и членов семей сотрудников посольства из-за угрозы безопасности.
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