Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Ближний Восток

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что провел встречу в Атланте с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Как передает Report, об этом глава Госдепа написал в соцсети Х.

"Мы обсудили ситуацию в Иране, Судане и Йемене, а также подписали договор об участии США в Экспо-2030 в Эр-Рияде. Экспо-2030 - важная платформа для развития американских инноваций и расширения деловых связей США", - отметил Рубио.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что вывозит с территории Саудовской Аравии часть своих дипломатов и членов семей сотрудников посольства из-за угрозы безопасности.