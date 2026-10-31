Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире
Бизнес
- 31 октября, 2026
- 07:14
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Компания Apple снова стала самой дорогой в мире, опередив технологическую корпорацию Nvidia.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.
Рыночная капитализация Apple 30 октября составила $5,03 трлн, для разработчика чипов Nvidia этот показатель составил $4,93 трлн. Ранее Apple удавалось опередить Nvidia в конце июля.
Bloomberg объясняет возвращение Apple титула самой дорогой компании опасениями инвесторов относительно вложений в искусственный интеллект. Акции производителя iPhone кажутся им более надежным вложением, указывает агентство.
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