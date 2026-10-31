Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

Будьте в курсе главных новостей!

Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google

Компания Apple снова стала самой дорогой в мире, опередив технологическую корпорацию Nvidia.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Рыночная капитализация Apple 30 октября составила $5,03 трлн, для разработчика чипов Nvidia этот показатель составил $4,93 трлн. Ранее Apple удавалось опередить Nvidia в конце июля.

Bloomberg объясняет возвращение Apple титула самой дорогой компании опасениями инвесторов относительно вложений в искусственный интеллект. Акции производителя iPhone кажутся им более надежным вложением, указывает агентство.