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    Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

    Бизнес
    • 31 октября, 2026
    • 07:14
    Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

    Компания Apple снова стала самой дорогой в мире, опередив технологическую корпорацию Nvidia.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

    Рыночная капитализация Apple 30 октября составила $5,03 трлн, для разработчика чипов Nvidia этот показатель составил $4,93 трлн. Ранее Apple удавалось опередить Nvidia в конце июля.

    Bloomberg объясняет возвращение Apple титула самой дорогой компании опасениями инвесторов относительно вложений в искусственный интеллект. Акции производителя iPhone кажутся им более надежным вложением, указывает агентство.

    Корпорация Apple Рыночная капитализация Bloomberg
    Apple yenidən dünyanın ən bahalı şirkəti olub
    Apple regains title of world's most valuable company
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