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    КСИР заявил о перехвате еще одного американского дрона MQM-170

    В регионе
    • 31 октября, 2026
    • 04:20
    КСИР заявил о перехвате еще одного американского дрона MQM-170

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о перехвате еще одного американского разведывательного беспилотного летательного аппарата MQM-170 над островом Кешм в районе Ормузского пролива.

    Как передает Report, заявление военных приводит государственная телерадиокомпания IRIB.

    "Разведывательный беспилотник MQM-170, принадлежащий американскому противнику, был сбит в небе над островом Кешм с помощью передовых систем радиоэлектронной борьбы Воздушно-космических сил КСИР. Таким образом, аппарат уже во второй раз оказался в руках элитных подразделений КСИР в качестве трофея", - говорится в сообщении.

    В четверг КСИР сообщал о перехвате управления американским беспилотником MQM-170 на западе Ормузского пролива.

    Тогда Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) назвало сообщение ложным.

    SEPAH daha bir ABŞ MQM-170 dronunu ələ keçirdiyini bildirib
    44 filmi
    44 filmi

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