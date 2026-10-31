КСИР заявил о перехвате еще одного американского дрона MQM-170

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о перехвате еще одного американского разведывательного беспилотного летательного аппарата MQM-170 над островом Кешм в районе Ормузского пролива.

Как передает Report, заявление военных приводит государственная телерадиокомпания IRIB.

"Разведывательный беспилотник MQM-170, принадлежащий американскому противнику, был сбит в небе над островом Кешм с помощью передовых систем радиоэлектронной борьбы Воздушно-космических сил КСИР. Таким образом, аппарат уже во второй раз оказался в руках элитных подразделений КСИР в качестве трофея", - говорится в сообщении.

В четверг КСИР сообщал о перехвате управления американским беспилотником MQM-170 на западе Ормузского пролива.

Тогда Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) назвало сообщение ложным.