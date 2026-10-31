İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    SEPAH daha bir ABŞ MQM-170 dronunu ələ keçirdiyini bildirib

    Region
    • 31 oktyabr, 2026
    • 04:50
    SEPAH daha bir ABŞ MQM-170 dronunu ələ keçirdiyini bildirib

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hörmüz boğazı yaxınlığında, Keşm adası üzərində daha bir ABŞ-yə məxsus MQM-170 kəşfiyyat pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirdiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, hərbçilərin bəyanatını İranın dövlət teleradio şirkəti IRIB yayıb.

    "ABŞ-yə məxsus MQM-170 kəşfiyyat pilotsuz uçuş aparatı SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələrinin qabaqcıl radioelektron mübarizə sistemlərinin köməyi ilə Keşm adası üzərində vurulub. Beləliklə, aparat artıq ikinci dəfə SEPAH-ın elit bölmələrinin əlinə qənimət kimi keçib", – məlumatda bildirilib.

    Cümə axşamı SEPAH Hörmüz boğazının qərb hissəsində ABŞ-yə məxsus MQM-170 pilotsuz uçuş aparatının idarəetməsini ələ keçirdiyini bildirmişdi.

    Həmin vaxt ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) bu məlumatı yalan adlandırmışdı.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) Kamikadze dronları
    КСИР заявил о перехвате еще одного американского дрона MQM-170
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:50
    SEPAH daha bir ABŞ MQM-170 dronunu ələ keçirdiyini bildirib
    Region
    04:23
    Türkiyədə narkotik əməliyyatı keçirilib, 20 nəfər saxlanılıb
    Region
    03:39
    Türkiyə Feridun Sinirlioğlunun BMT-nin baş katibi vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb
    Region
    03:03
    Foto
    Heydər Əliyev Mərkəzində "Art Weekend"in rəsmi açılışı olub
    Mədəniyyət siyasəti
    02:51
    Lavrov: Rusiya ilə ABŞ arasında problemlər həmişə olub və həmişə də olacaq
    Region
    02:15
    Polşada Konstitusiya Tribunalının sədri və müavini vəzifələrindən kənarlaşdırılıb
    Digər ölkələr
    01:56
    Hakan Fidan Marko Rubio ilə regional məsələləri müzakirə edib
    Digər ölkələr
    01:19
    İran rəqibin "bütün gözləntilərini üstələyəcək" hərbi plan hazırladığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    00:52
    UKMTO: İranın Lavan adası yaxınlığında gəmi naməlum mərmi ilə vurulub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti