Tramp: Ukraynada genişmiqyaslı atəşkəslə bağlı iş gedir
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2026
- 20:41
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Ukraynanın Xerson vilayətinin Oleşki şəhərindəki humanitar əməliyyatın uğurundan sonra Moskva və Kiyev arasında daha genişmiqyaslı atəşkəs üzərində işləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Fox News"a müsahibəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Tramp Ukrayna və Rusiya arasındakı münasibətlərdə yaxşı iş görüb.
"Əla olub. Bu, atəşkəs idi. İnsanlar şəhərlərdən və yaşayış məntəqələrindən təxliyə edilib, bu da yəqin ki, onların həyatını xilas edib. İndi biz bunun daha genişmiqyaslı versiyasını edirik", - Tramp qeyd edib.
Bununla belə, o, söhbətin bütün cəbhə boyu atəşkəsdən, yoxsa lokal tədbirlərin genişləndirilməsindən getdiyini dəqiqləşdirməyib.
Son xəbərlər
20:52
Parisdə bugünkü etirazlara 21 mindən çox insan qatılıbDigər ölkələr
20:41
Tramp: Ukraynada genişmiqyaslı atəşkəslə bağlı iş gedirDigər ölkələr
20:31
Əraqçi: Hörmüz boğazının yenidən açılması çətin məsələ deyilRegion
20:10
Bəzi Aİ ölkələri Ukrayna, Rusiya və ABŞ ilə danışıqlarda iştirak edə biləcəkDigər ölkələr
20:04
İlham Zəkiyev Qran-pridə bürünc medal qazanıbFərdi
20:00
Tramp: ABŞ və İran arasındakı razılaşma uzunmüddətli olmalıdırDigər ölkələr
19:51
Avstriya Xarici İşlər Nazirliyinin saytına kiberhücum olubDigər ölkələr
19:30
Azərbaycan-Vyetnam strateji tərəfdaşlığı: əməkdaşlığın prioritetləri müəyyənləşdirilibXarici siyasət
19:17
Qəribabadi: İranla ABŞ arasında danışıqlar aparılmırRegion