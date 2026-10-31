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    В Турции автобус с туристами столкнулся с фурой, есть пострадавшие

    В регионе
    • 31 октября, 2026
    • 05:19
    В Турции автобус с туристами столкнулся с фурой, есть пострадавшие

    В турецкой Эдирне автобус с туристами столкнулся с фурой, в результате чего пострадали 10 человек.

    Как сообщает Report, все пострадавшие являются гражданами Болгарии.

    Согласно информации, в автобусе находились два водителя и 51 турист - граждане Болгарии, они следовали из болгарского Русе в Стамбул.

    Пострадавших туристов госпитализировали, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Bolqarıstandan İstanbula turist aparan avtobus TIR-a çırpılıb, 10 nəfər yaralanıb
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