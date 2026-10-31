В Турции автобус с туристами столкнулся с фурой, есть пострадавшие

В турецкой Эдирне автобус с туристами столкнулся с фурой, в результате чего пострадали 10 человек.

Как сообщает Report, все пострадавшие являются гражданами Болгарии.

Согласно информации, в автобусе находились два водителя и 51 турист - граждане Болгарии, они следовали из болгарского Русе в Стамбул.

Пострадавших туристов госпитализировали, обстоятельства произошедшего выясняются.