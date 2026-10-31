В Турции автобус с туристами столкнулся с фурой, есть пострадавшие
В регионе
- 31 октября, 2026
- 05:19
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В турецкой Эдирне автобус с туристами столкнулся с фурой, в результате чего пострадали 10 человек.
Как сообщает Report, все пострадавшие являются гражданами Болгарии.
Согласно информации, в автобусе находились два водителя и 51 турист - граждане Болгарии, они следовали из болгарского Русе в Стамбул.
Пострадавших туристов госпитализировали, обстоятельства произошедшего выясняются.
Последние новости
06:23
Трамп заявил, что прибыль от нефти Венесуэлы превысила в разы расходы на войну с ИраномДругие страны
05:48
Пресс-секретарь президента Польши заявил о "нарушении его неприкосновенности"Другие страны
05:19
В Турции автобус с туристами столкнулся с фурой, есть пострадавшиеВ регионе
04:55
MS NOW назвал возможную дату возобновления ударов США по ИрануДругие страны
04:20
КСИР заявил о перехвате еще одного американского дрона MQM-170В регионе
03:46
Турция выдвинула кандидатуру Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООНВ регионе
03:11
Фото
В Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие Art WeekendKультурная политика
02:48
Лавров: Между РФ и США всегда были и будут проблемыВ регионе
02:09
Хакан Фидан обсудил с Марко Рубио региональные процессыДругие страны