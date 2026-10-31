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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Bolqarıstandan İstanbula turist aparan avtobus TIR-a çırpılıb, 10 nəfər yaralanıb

    Region
    • 31 oktyabr, 2026
    • 05:17
    Bolqarıstandan İstanbula turist aparan avtobus TIR-a çırpılıb, 10 nəfər yaralanıb

    Türkiyənin Edirnə şəhərində tur avtobusunun TIR-a arxadan çırpılması nəticəsində Bolqarıstan vətəndaşı olan 10 turist yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, qəza yerli vaxtla saat 01:30 radələrində baş verib.

    Belə ki, Bolqarıstanın Ruse şəhərindən İstanbula turist aparan avtobusda iki sürücü və Bolqarıstan vətəndaşı olan 51 turistin olduğu bildirilir.

    Yaralanan 10 turist xəstəxanalara yerləşdirilib, onların müalicəsi davam edir.

    Xarici turistlər Türkiyə Cümhuriyyəti Avtobus
    В Турции автобус с туристами столкнулся с фурой, есть пострадавшие
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