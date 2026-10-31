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    Трамп заявил, что прибыль от нефти Венесуэлы превысила в разы расходы на войну с Ираном

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 06:23
    Трамп заявил, что прибыль от нефти Венесуэлы превысила в разы расходы на войну с Ираном

    Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США получили за счет венесуэльской нефти прибыль, в 10 раз превышающую расходы на войну против Ирана.

    Как передает Report, об этом он рассказал во время выступления перед сторонниками в штате Флорида.

    Глава Белого дома подверг критике своих политических оппонентов из Демократической партии, в частности члена Палаты представителей Конгресса США Ро Ханну (демократ от штата Калифорния).

    "Он сказал, что я потратил $25 млрд на эту войну. Но чего он не говорит, так это того, что в Венесуэле мы заработали примерно в 10 раз больше. Нужно смотреть на баланс [доходов и расходов]", - заявил Трамп на митинге.

    До этого, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп утверждал, что "деньги, потраченные в Иране" были компенсированы "тем, что сделали в Венесуэле", слова президента приводила его пресс-служба.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Операция США в Венесуэле
    Tramp: ABŞ Venesuela neftindən İran müharibəsinə çəkdiyi xərclərdən 10 dəfə çox gəlir əldə edib
    MiniBoss
    MiniBoss

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