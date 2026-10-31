Трамп заявил, что прибыль от нефти Венесуэлы превысила в разы расходы на войну с Ираном

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США получили за счет венесуэльской нефти прибыль, в 10 раз превышающую расходы на войну против Ирана.

Как передает Report, об этом он рассказал во время выступления перед сторонниками в штате Флорида.

Глава Белого дома подверг критике своих политических оппонентов из Демократической партии, в частности члена Палаты представителей Конгресса США Ро Ханну (демократ от штата Калифорния).

"Он сказал, что я потратил $25 млрд на эту войну. Но чего он не говорит, так это того, что в Венесуэле мы заработали примерно в 10 раз больше. Нужно смотреть на баланс [доходов и расходов]", - заявил Трамп на митинге.

До этого, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп утверждал, что "деньги, потраченные в Иране" были компенсированы "тем, что сделали в Венесуэле", слова президента приводила его пресс-служба.