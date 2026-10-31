İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Tramp: ABŞ Venesuela neftindən İran müharibəsinə çəkdiyi xərclərdən 10 dəfə çox gəlir əldə edib

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 06:36
    Tramp: ABŞ Venesuela neftindən İran müharibəsinə çəkdiyi xərclərdən 10 dəfə çox gəlir əldə edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkəsinin Venesuela neftindən İranla müharibəyə çəkilən xərclərdən 10 dəfə çox gəlir əldə etdiyini iddia edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Floridada tərəfdarları qarşısında çıxışı zamanı danışıb.

    Tramp bildirib ki, demokrat konqresmen Ro Hanna İran müharibəsinə 25 milyard dollar xərcləndiyini desə də, ABŞ Venesueladan təxminən 10 dəfə çox gəlir əldə edib.

    O, bundan əvvəl də İrana xərclənən vəsaitin Venesuelada görülən işlər hesabına kompensasiya edildiyini söyləyib.

    Venesuela Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Brent markalı neft
    Трамп заявил, что прибыль от нефти Венесуэлы превысила в разы расходы на войну с Ираном
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