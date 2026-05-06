    06 мая, 2026
    Грузия пресекла попытку ввоза из Армении наркотиков на 11 млн долларов

    На границе Грузии пресечена попытка ввоза из Армении наркотических средств на сумму 30 млн лари (около 11 млн долларов).

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Прокуратуре Грузии.

    Согласно информации, было обнаружено и изъято 103 кг метамфетамина, которые пытались перевезти транзитом через страну.

    По данным МВД Грузии, 28 апреля грузовой автомобиль, перевозивший наркотики под видом каустической соды, прибыл из Армении в Грузию через КПП Садахло.

    Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение за незаконное приобретение, хранение и ввоз наркотиков в крупном размере.

    Gürcüstan sərhədində Ermənistandan gətirilən 11 milyon dollardan artıq narkotik aşkarlanıb
    Georgia seizes over $11M worth of drugs brought from Armenia

