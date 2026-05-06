Грузия пресекла попытку ввоза из Армении наркотиков на 11 млн долларов

На границе Грузии пресечена попытка ввоза из Армении наркотических средств на сумму 30 млн лари (около 11 млн долларов).

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Прокуратуре Грузии.

Согласно информации, было обнаружено и изъято 103 кг метамфетамина, которые пытались перевезти транзитом через страну.

По данным МВД Грузии, 28 апреля грузовой автомобиль, перевозивший наркотики под видом каустической соды, прибыл из Армении в Грузию через КПП Садахло.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение за незаконное приобретение, хранение и ввоз наркотиков в крупном размере.