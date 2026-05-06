Грузия пресекла попытку ввоза из Армении наркотиков на 11 млн долларов
Происшествия
- 06 мая, 2026
- 21:01
На границе Грузии пресечена попытка ввоза из Армении наркотических средств на сумму 30 млн лари (около 11 млн долларов).
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Прокуратуре Грузии.
Согласно информации, было обнаружено и изъято 103 кг метамфетамина, которые пытались перевезти транзитом через страну.
По данным МВД Грузии, 28 апреля грузовой автомобиль, перевозивший наркотики под видом каустической соды, прибыл из Армении в Грузию через КПП Садахло.
Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение за незаконное приобретение, хранение и ввоз наркотиков в крупном размере.
