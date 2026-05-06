Глобальный долг достиг рекордной отметки в $353 трлн

Уровень глобального долга к концу марта текущего года достиг рекордных 353 триллиона долларов, в то время как инвесторы демонстрируют признаки диверсификации вложений, сокращая долю казначейских облигаций США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в опубликованной сегодня ежеквартальном отчете Института международных финансов IIF Global Debt Monitor.

В отчете говорится, что с начала года растущий международный спрос на государственные облигации Японии и Европы контрастировал с относительно стабильным спросом на казначейские облигации США.

"Эти тенденции отчасти отражают расширение траектории развития долговых рынков, что все больше влияет на решения инвесторов о распределении активов. При нынешней политике ожидается, что соотношение государственного долга США к ВВП продолжит расти, а недавние прогнозы Бюджетного управления Конгресса указывают на дальнейшее ухудшение долгосрочных финансовых перспектив", - отмечает Эмре Тифтик, директор отдела глобальных рынков и политики Международного института финансов.

Это контрастирует с показателями долговой нагрузки в еврозоне и Японии, которые, по прогнозам, будут расти более умеренными темпами даже при сохранении бюджетной экспансии, говорится в докладе.

Тем не менее рынок корпоративных облигаций в США продолжает расти благодаря выпуску ценных бумаг, связанных с искусственным интеллектом, и активному притоку средств из-за рубежа, отмечают эксперты.

Согласно отчету Международного валютного фонда, одним из основных факторов роста мирового долга на сумму более 4,4 трн долларов в I квартале стало увеличение заимствований Вашингтоном. Это самый быстрый и непрерывный пятиквартальный рост с середины 2025 года.

По словам Тифтика, рост госдолга США во многом был обусловлен государственными займами.

Он указал на резкое увеличение долговой нагрузки в начале года со стороны китайских нефинансовых корпоративных заемщиков, преимущественно госкомпаний, которая значительно превысила объем заимствований правительства страны.

За пределами двух крупнейших экономик мира задолженность на развитых рынках снизилась, в то время как на развивающихся рынках, за исключением Китая, уровень задолженности незначительно вырос до рекордных 36,8 трлн долларов за счет госзаймов.

Если рассматривать ключевые показатели долговой нагрузки, то глобальный долг составил 305% от мирового экономического производства, что в целом соответствует уровню 2023 года. Однако показатели долговой нагрузки, как и уровень долга, демонстрируют схожую динамику: на развитых рынках они снижаются, а в странах с развивающейся экономикой неуклонно растут.

В целом наибольший рост за последний квартал был зафиксирован в Норвегии, Кувейте, Китае, Бахрейне и Саудовской Аравии - в каждой из этих стран рост составил более 30 процентных пунктов ВВП, говорится в отчете.

По прогнозам Института международных финансов, структурные факторы, в том числе старение населения, рост расходов на оборону, энергетическую безопасность и диверсификацию, кибербезопасность и капитальные затраты, связанные с искусственным интеллектом, приведут к увеличению государственного и корпоративного долгов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Недавний конфликт на Ближнем Востоке еще больше усилит некоторые из этих проблем", - сказал Тифтик.