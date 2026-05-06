Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сибига: Провел продуктивный телефонный разговор с Джейхуном Байрамовым

    Министры иностранных дел Украины и Азербайджана Андрей Сибига и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом украинский министр написал на своей странице в соцсети Х.

    "У меня состоялся продуктивный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Я поблагодарил коллегу за гостеприимство и встречу в рамках визита (делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Азербайджан - ред.) и переговоров наших лидеров в Габале.

    Мы сосредоточились на выполнении договоренностей, достигнутых в ходе этих переговоров, и обсудили дальнейшие шаги по продвижению нашего двустороннего сотрудничества", - следует из публикации.

    По словам Сибиги, стороны также обменялись мнениями по ситуации с безопасностью в регионе и вопросам международной повестки.

    "Украина благодарна Азербайджану за последовательную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, а также за гуманитарную помощь, в частности в энергетическом секторе. Мы договорились поддерживать активный диалог и продолжать наши контакты", - заключил глава МИД Украины.

