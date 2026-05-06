Генпрокуратура: Прокурор не запрашивал 7 лет для лишения свободы лица, убившего племянника

Генеральная прокуратура Азербайджана опровергла заявления ряда медиа о том, что прокурор запрашивал 7 лет лишения свободы для Бабека Ибадова, обвиняемого в убийстве племянника (сына брата) в Баку.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, государственный обвинитель в своем выступлении на суде по данному уголовному делу просил суд приговорить Б.Ибадова к лишению свободы сроком на 17 лет с учетом степени общественной опасности деяния, в котором он обвиняется, совокупности собранных по делу доказательств и требований уголовного законодательства.

"В связи с этим сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. Призываем представителей медиа и общественности ссылаться только на официальные источники и не распространять непроверенную и ложную информацию", - отметили в ведомстве.