    Baş Prokurorluqdan təkzib: Prokuror qardaşı oğlunu öldürən şəxsə 7 il cəza istəməyib

    • 06 may, 2026
    • 21:06
    Bəzi xəbər saytlarında Bakı şəhərində qardaşı oğlunu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Babək İbadovun cinayət işi üzrə dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorun məhkəmədəki çıxışı ilə bağlı həqiqəti əks etdirməyən məlumatlar yayılıb.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yayılan məlumatlarda guya dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror tərəfindən təqsirləndirilən şəxsə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasının təyin edilməsi istənilib.

    "Bununla bağlı bildiririk ki, qeyd olunan məlumatlar həqiqətə uyğun deyildir. Dövlət ittihamçısı çıxışında Babək İbadovun ittiham olunduğu əməlin ictimai təhlükəlilik dərəcəsi, iş üzrə toplanmış sübutların məcmusu və cinayət qanunvericiliyinin tələbləri nəzərə alınmaqla onun 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilməsini məhkəmədən xahiş edib.

    Media nümayəndələri və ictimaiyyəti yalnız rəsmi mənbələrə istinad etməyə, yoxlanılmamış və yanlış məlumatların yayılmamasına çağırırıq", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Генпрокуратура: Прокурор не запрашивал 7 лет для лишения свободы лица, убившего племянника

