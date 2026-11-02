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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan və Surinam ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 02 noyabr, 2026
    • 00:58
    Azərbaycan və Surinam ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycanın Braziliyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəşad Novruz Surinam Respublikasının xarici işlər, beynəlxalq biznes və əməkdaşlıq naziri Melvin Bouva ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə azərbaycanlı diplomat "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "Xarici işlər, beynəlxalq biznes və əməkdaşlıq naziri Melvin Bouvaya və onun fədakar komandasına ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyimizin əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə göstərdikləri davamlı marağa və irəli sürdükləri təşəbbüslərə görə təşəkkür edirəm.

    Qarşıda görüləsi çox iş var. Ölkələrimizin rifahı naminə birgə nəticələr əldə etmək istiqamətində çalışmaq mənim üçün şərəfdir", - deyə o əlavə edib.

    Azərbaycan və Surinam ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azərbaycan və Surinam ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Surinam Azərbaycan Azərbaycanın xarici siyasəti
    Foto
    Азербайджан и Суринам обсудили расширение двустороннего сотрудничества
    Foto
    Azerbaijan, Suriname discuss expansion of bilateral cooperation
    MiniBoss
    MiniBoss

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