Azərbaycan və Surinam ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 02 noyabr, 2026
- 00:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın Braziliyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəşad Novruz Surinam Respublikasının xarici işlər, beynəlxalq biznes və əməkdaşlıq naziri Melvin Bouva ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə azərbaycanlı diplomat "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Xarici işlər, beynəlxalq biznes və əməkdaşlıq naziri Melvin Bouvaya və onun fədakar komandasına ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyimizin əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə göstərdikləri davamlı marağa və irəli sürdükləri təşəbbüslərə görə təşəkkür edirəm.
Qarşıda görüləsi çox iş var. Ölkələrimizin rifahı naminə birgə nəticələr əldə etmək istiqamətində çalışmaq mənim üçün şərəfdir", - deyə o əlavə edib.
Foto
Foto
Son xəbərlər
01:55
Çempionlar Liqası: "Qalatasaray", "Barselona" və PSJ qalib gəlibFutbol
01:49
Belqraddan Moskvaya uçan təyyarə təhlükəsizlik səbəbindən geri qaytarılıbDigər ölkələr
01:28
İspaniyanın nəqliyyat naziri Toledodakı qatar faciəsindən sonra istefa veribDigər ölkələr
01:20
Vuçiç: "Tələbə siyahısı" hərəkatının məqsədi Serbiyanın ənənəvi dəyərlərini ləğv etməkdirDigər ölkələr
01:10
İran parlamentinin rəsmisi: Hörmüz boğazı 4 ölkənin gəmiləri üçün açıqdırRegion
01:03
Serbiya parlamenti ölkənin Aİ-yə qəbulu siyasətini davam etdirmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:38
Valdas Dambrauskas: "Vikinq"lə matça digər oyunlardakı kimi hazırlaşmışıqFutbol
00:20
Fransanın XİN rəhbəri ölkədəki etirazları hökumətin uğursuzluğu kimi etiraf edibDigər ölkələr
23:57
Türkiyədə narkotik vasitələri təbliğ edən 19 nəfər saxlanılıbRegion