Азербайджан и Суринам обсудили расширение двустороннего сотрудничества

Посол Азербайджана в Суринаме (с резиденцией в Бразилиа) Рашад Новруз встретился с министром иностранных дел этой страны Мелвином Бувой.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в соцсети Х.

"Благодарю министра иностранных дел, международного бизнеса и сотрудничества Мелвина Буву и его преданную команду за неизменный интерес и выдвигаемые инициативы по расширению охвата нашей повестки двустороннего сотрудничества.

Впереди предстоит много работы. Для меня честь работать в направлении достижения совместных результатов во имя благополучия наших стран", - добавил он.