Азербайджан и Суринам обсудили расширение двустороннего сотрудничества
Внешняя политика
- 02 ноября, 2026
- 01:18
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Посол Азербайджана в Суринаме (с резиденцией в Бразилиа) Рашад Новруз встретился с министром иностранных дел этой страны Мелвином Бувой.
Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в соцсети Х.
"Благодарю министра иностранных дел, международного бизнеса и сотрудничества Мелвина Буву и его преданную команду за неизменный интерес и выдвигаемые инициативы по расширению охвата нашей повестки двустороннего сотрудничества.
Впереди предстоит много работы. Для меня честь работать в направлении достижения совместных результатов во имя благополучия наших стран", - добавил он.
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