Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Азербайджан и Суринам обсудили расширение двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 01:18
    Азербайджан и Суринам обсудили расширение двустороннего сотрудничества

    Посол Азербайджана в Суринаме (с резиденцией в Бразилиа) Рашад Новруз встретился с министром иностранных дел этой страны Мелвином Бувой.

    Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в соцсети Х.

    "Благодарю министра иностранных дел, международного бизнеса и сотрудничества Мелвина Буву и его преданную команду за неизменный интерес и выдвигаемые инициативы по расширению охвата нашей повестки двустороннего сотрудничества.

    Впереди предстоит много работы. Для меня честь работать в направлении достижения совместных результатов во имя благополучия наших стран", - добавил он.

    Азербайджан и Суринам обсудили расширение двустороннего сотрудничества
    Азербайджан и Суринам обсудили расширение двустороннего сотрудничества
    Посольство Азербайджана Суринам
    Фото
    Azərbaycan və Surinam ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
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    Azerbaijan, Suriname discuss expansion of bilateral cooperation
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