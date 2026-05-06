Награждены победители Международного шахматного фестиваля Baku Open 2026

Состоялась церемония награждения медалистов Международного шахматного фестиваля Baku Open 2026.

Как передает Report, победителям были вручены медали, кубки, денежные призы и сертификаты.

Награды участникам в различных возрастных категориях вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов и другие официальные лица.

Отметим, что в соревновании приняли участие более 900 шахматистов из 10 стран. Призовой фонд Международного шахматного фестиваля Baku Open 2026 составляет 50 тысяч долларов США.

В турнире также участвовали бывший чемпион мира, двукратный победитель Всемирной шахматной олимпиады Руслан Пономарев из Украины, чемпион мира по рапиду Даниил Дубов, выступающий под флагом ФИДЕ, призер личного чемпионата Европы Ниджат Абасов, а также победитель чемпионата Европы среди шахматистов до 14 лет Хаган Ахмед.