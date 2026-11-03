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    Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе на переговорах США и Ирана

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 01:11
    Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе на переговорах США и Ирана

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли определенного прогресса в ходе консультаций по урегулированию конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на Breaking the News, об этом он сообщил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

    "У нас состоялся ряд хороших консультаций с иранской стороной. Около часа назад я обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. Мы, безусловно, добились определенного прогресса. Посмотрим, удастся ли нам добиться большего", - сказал Вэнс.

    По его словам, американская администрация сохраняет оптимизм относительно возможности дипломатического урегулирования конфликта.

    "И президент, и я достаточно оптимистично оцениваем перспективы урегулирования путем переговоров. Мы продолжим работать над этим", - подчеркнул вице-президент.

    Вместе с тем Вэнс отметил, что иранская сторона остается "несколько непредсказуемой". Он добавил, что Трамп не исключает возможности возобновления ударов по Ирану в будущем, а также принятия других мер против исламской республики.

    Джей Ди Вэнс Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном
    Cey Di Vens ABŞ-İran danışıqlarında irəliləyiş olduğunu bildirib
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