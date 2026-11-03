На иранском острове Кешм прогремели взрывы
В регионе
- 03 ноября, 2026
- 01:25
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На иранском острове Кешм прогремели взрывы. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также сообщил о захвате двух американских разведывательных беспилотников и уничтожении еще одного БПЛА.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.
"Несколько минут назад на острове Кешм были слышны звуки нескольких взрывов. Их также слышали жители острова Хенгам и города Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причины взрывов пока неизвестны. Дополнительная информация будет представлена позднее.
"Час назад КСИР сообщил о захвате двух американских разведывательных беспилотников и уничтожении еще одного БПЛА", - добавило агентство.
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