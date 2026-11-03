На иранском острове Кешм прогремели взрывы. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также сообщил о захвате двух американских разведывательных беспилотников и уничтожении еще одного БПЛА.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

"Несколько минут назад на острове Кешм были слышны звуки нескольких взрывов. Их также слышали жители острова Хенгам и города Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины взрывов пока неизвестны. Дополнительная информация будет представлена позднее.

"Час назад КСИР сообщил о захвате двух американских разведывательных беспилотников и уничтожении еще одного БПЛА", - добавило агентство.