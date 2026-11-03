Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    На иранском острове Кешм прогремели взрывы

    В регионе
    • 03 ноября, 2026
    • 01:25
    На иранском острове Кешм прогремели взрывы

    На иранском острове Кешм прогремели взрывы. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также сообщил о захвате двух американских разведывательных беспилотников и уничтожении еще одного БПЛА.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

    "Несколько минут назад на острове Кешм были слышны звуки нескольких взрывов. Их также слышали жители острова Хенгам и города Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что причины взрывов пока неизвестны. Дополнительная информация будет представлена позднее.

    "Час назад КСИР сообщил о захвате двух американских разведывательных беспилотников и уничтожении еще одного БПЛА", - добавило агентство.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Эскалация на Ближнем Востоке
    İranın Qeşm adasında partlayış səsləri eşidilib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    02:53
    В Марокко супружеская пара из Великобритании погибла в отеле
    Другие страны
    02:20
    Число погибших при ударе по Камышевахе возросло до 26 - Обновлено-2
    Другие страны
    02:15
    Дональд Трамп связал падение цен на нефть с ожиданиями мира с Ираном
    Другие страны
    01:41
    ВОЗ предупредила об угрозе коллапса системы здравоохранения на севере Эфиопии
    Другие страны
    01:25
    На иранском острове Кешм прогремели взрывы
    В регионе
    01:11
    Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе на переговорах США и Ирана - Дополнено
    Другие страны
    00:50
    Аббас Арагчи: Местонахождение Моджтабы Хаменеи скрывают из соображений безопасности
    В регионе
    00:46
    Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде не будет работать два дня
    Внешняя политика
    00:12
    Число заключенных во Франции достигло рекордных 90,9 тыс. человек
    Другие страны
    Лента новостей