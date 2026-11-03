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    Число погибших при ударе по Камышевахе возросло до 26 - Обновлено-2

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 02:20
    Число погибших при ударе по Камышевахе возросло до 26 - Обновлено-2

    Число погибших в результате российских авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области Украины возросло до 26 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, российские войска нанесли серию ударов по поселку, в том числе по школе, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь.

    Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о 24 погибших, среди которых двое спасателей и четверо полицейских. Еще пять человек получили ранения, в том числе двое сотрудников спасательной службы.

    По словам президента Украины Владимира Зеленского, после первого авиаудара российские войска сбросили еще девять авиабомб на укрытие, в котором находились люди.

    В результате ударов были разрушены спортивный зал и хозяйственное строение, повреждено здание школы, уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.

    На месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы.

    Число погибших в результате российских ударов по учебному заведению в поселке Камышеваха Запорожского района Украины возросло до 24 человек.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в телеграм-канале ведомства.

    Отмечается, что среди погибших также двое спасателей и четверо полицейских. Среди пяти пострадавших также два спасателя.

    "Сегодня Запорожский район пережил страшную трагедию. Мы потеряли двоих наших коллег - Дениса Коноваленко и Алексея Сущевского. Обоим было 44 года, еще двое - ранены и находятся в больнице", - приводятся в публикации слова главы ГСЧС Украины Андрея Даника.

    По данным ведомства, в результате серии ударов разрушены спортивный зал и хозяйственное строение, повреждено здание школы, уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.

    Российская армия нанесла массированный удар по поселку Камышеваха в Запорожской области Украины, в результате которого погибли 18 человек.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), опубликованные в телеграм-канале.

    "С утра было уже несколько ударов авиабомбами по поселку – по школе, где людям раздавали гуманитарную помощь. После первого удара авиабомб был повторный удар еще девятью бомбами, и именно по укрытию, где находились люди. На данный момент известно, к сожалению, о 18 погибших, пятеро ранены", - прокомментировал удар президент Украины Владимир Зеленский в соцсети.

    По его данным, поисково-спасательная операция на месте бомбардировки продолжается. К работам привлечены военные, спасатели, силы специальных служб.

    Украинский лидер подчеркнул, что подобные шаги со стороны России лишь говорят о нежелании Москвы идти по пути деэскалации конфликта.

    Владимир Зеленский ГСЧС Российско-украинский конфликт Запорожье (Украина)
    Kamışevaxaya endirilən zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 26-ya çatıb - Yenilənib-2
    Death toll from strike on Komyshuvakha rises to 26 - Updated
    MiniBoss
    MiniBoss

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