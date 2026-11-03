Число погибших при ударе по Камышевахе возросло до 26 - Обновлено-2
- 03 ноября, 2026
- 02:20
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Число погибших в результате российских авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области Украины возросло до 26 человек.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, российские войска нанесли серию ударов по поселку, в том числе по школе, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь.
Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о 24 погибших, среди которых двое спасателей и четверо полицейских. Еще пять человек получили ранения, в том числе двое сотрудников спасательной службы.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, после первого авиаудара российские войска сбросили еще девять авиабомб на укрытие, в котором находились люди.
В результате ударов были разрушены спортивный зал и хозяйственное строение, повреждено здание школы, уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.
На месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы.
Число погибших в результате российских ударов по учебному заведению в поселке Камышеваха Запорожского района Украины возросло до 24 человек.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что среди погибших также двое спасателей и четверо полицейских. Среди пяти пострадавших также два спасателя.
"Сегодня Запорожский район пережил страшную трагедию. Мы потеряли двоих наших коллег - Дениса Коноваленко и Алексея Сущевского. Обоим было 44 года, еще двое - ранены и находятся в больнице", - приводятся в публикации слова главы ГСЧС Украины Андрея Даника.
По данным ведомства, в результате серии ударов разрушены спортивный зал и хозяйственное строение, повреждено здание школы, уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.
Российская армия нанесла массированный удар по поселку Камышеваха в Запорожской области Украины, в результате которого погибли 18 человек.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), опубликованные в телеграм-канале.
"С утра было уже несколько ударов авиабомбами по поселку – по школе, где людям раздавали гуманитарную помощь. После первого удара авиабомб был повторный удар еще девятью бомбами, и именно по укрытию, где находились люди. На данный момент известно, к сожалению, о 18 погибших, пятеро ранены", - прокомментировал удар президент Украины Владимир Зеленский в соцсети.
По его данным, поисково-спасательная операция на месте бомбардировки продолжается. К работам привлечены военные, спасатели, силы специальных служб.
Украинский лидер подчеркнул, что подобные шаги со стороны России лишь говорят о нежелании Москвы идти по пути деэскалации конфликта.