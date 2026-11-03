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    Дональд Трамп связал падение цен на нефть с ожиданиями мира с Ираном

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 02:15
    Дональд Трамп связал падение цен на нефть с ожиданиями мира с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится как можно скорее достичь договоренности с Вашингтоном о прекращении конфликта.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

    "Иран хочет урегулирования как можно скорее. Это может произойти!" - отметил Трамп.

    Президент США также обратил внимание на снижение цен на нефть, связав его с ожиданиями возможного урегулирования конфликта.

    "Цены на нефть стремительно падают - почти на $10 за баррель. Это рекорд, поскольку люди считают, что войны с Ираном не будет", - написал он.

    Дональд Трамп Цена на нефть Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp neftin ucuzlaşmasını İranla mümkün sülhlə əlaqələndirib
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