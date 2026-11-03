Дональд Трамп связал падение цен на нефть с ожиданиями мира с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится как можно скорее достичь договоренности с Вашингтоном о прекращении конфликта.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

"Иран хочет урегулирования как можно скорее. Это может произойти!" - отметил Трамп.

Президент США также обратил внимание на снижение цен на нефть, связав его с ожиданиями возможного урегулирования конфликта.

"Цены на нефть стремительно падают - почти на $10 за баррель. Это рекорд, поскольку люди считают, что войны с Ираном не будет", - написал он.