Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку включены 10 вопросов.

Среди них - обсуждение законопроекта о принятии и утверждении измененного и изложенного в новой редакции Соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), компаниями TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited о разведке, разработке и разделе добычи на морском блоке "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также законопроекта "О конфликте интересов".

Заседание проходит под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой.