В ММ началось пленарное заседание осенней сессии: в повестке 10 вопросов
Милли Меджлис
- 24 ноября, 2026
- 11:03
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Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку включены 10 вопросов.
Среди них - обсуждение законопроекта о принятии и утверждении измененного и изложенного в новой редакции Соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), компаниями TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited о разведке, разработке и разделе добычи на морском блоке "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также законопроекта "О конфликте интересов".
Заседание проходит под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой.
Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb, 10 məsələ müzakirə ediləcək
Milli Majlis begins autumn session plenary meeting with 10 items on agenda
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