Решением Правления АО "Самрук-Қазына" Ерсайын Нагаспаев назначен на должность председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа.

Нагаспаев окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности "Международные экономические отношения".

В 2021–2025 годах работал управляющим директором в АО "НК "ҚТЖ".

Отметим, что 11 ноября сотрудники Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана задержали председателя правления фонда "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и главу национальной железнодорожной компании "Қазақстан темір жолы" Елжаса Отыншиева. Затем Казахстанский суд санкционировал их арест.

11:02

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Минпромышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

"Указом главы государства Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич освобожден от должности министра промышленности и строительства Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Отметим, что 46-летний Нагаспаев занимал пост министра с февраля 2025 года.