Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) через реализуемую в Азербайджане программу "Молодежь в бизнесе" (YiB) ставит задачу выработать у местных банковских учреждений устойчивые подходы к кредитованию молодых предпринимателей, которые не обладают необходимым опытом и залоговым обеспечением.

Как передает Report, об этом заявил руководитель программы YiB ЕБРР Антон Гелин в ходе презентации инициативы в Баку.

Как он пояснил, основным препятствием для начинающих бизнесменов в стране, несмотря на их высокие амбиции, по-прежнему является отсутствие многолетнего опыта ведения дел, недостаток залогового имущества и ограниченность деловых контактов, что значительно сужает их возможности привлечения капитала и получения профессиональной экспертизы.

"Итоговая цель программы заключается не только в предоставлении финансирования определенному количеству молодых предпринимателей. В первую очередь мы хотим содействовать банкам в более глубоком понимании данного сегмента, укреплении их собственного потенциала и повышении уверенности при взаимодействии с молодым бизнесом, с тем чтобы они продолжали его кредитовать и после окончания программы", - подчеркнул А. Гелин.

Он обратил внимание на то, что для ЕБРР принципиально значимо, чтобы данная инициатива, осуществляемая при содействии Европейского союза, приводила к реальным изменениям на рынке, а не служила просто дополнительным источником фондирования для финансовых организаций. Наряду с доступом к кредитным средствам, программа включает консультационное и образовательное сопровождение начинающих предпринимателей.

Представитель ЕБРР также подчеркнул, что поддержка молодежного предпринимательства непосредственно содействует экономической трансформации Азербайджана и расширению ненефтяного частного сектора. По его словам, программа распространяется на широкий круг микро- и малых предприятий - от создания кафе, ресторанов и фермерских хозяйств до организации небольших производств, предоставления профессиональных услуг и расширения семейного бизнеса.

А. Гелин также сообщил, что банк нацелен на активное взаимодействие с финансовыми институтами и бизнес-сообществом для анализа результативности новых инструментов и их последующей доработки в контексте стратегии ЕБРР в Азербайджане.