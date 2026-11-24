Пассажиропоток в бакинских автобусах вырос на 8,1%
Инфраструктура
- 24 ноября, 2026
- 10:37
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В январе-октябре текущего года в Баку внутригородскими, пригородными и межпоселковыми автобусами перевезено более 440 млн пассажиров.
Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, это на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В октябре автобусный пассажиропоток составил около 54 млн человек, что стало рекордным месячным показателем.
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