В январе-октябре текущего года в Баку внутригородскими, пригородными и межпоселковыми автобусами перевезено более 440 млн пассажиров.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, это на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре автобусный пассажиропоток составил около 54 млн человек, что стало рекордным месячным показателем.