Число погибших в Ханое при взрыве в жилом доме возросло до 6 человек - Обновлено
- 24 ноября, 2026
- 11:28
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В результате взрыва в двухэтажном доме в Ханое (Вьетнам) погибли шести человек.
Как передает Report, об этом сообщает портал VNExpress.
Кроме того, 16 человек пострадали, 10 из них находятся в критическом состоянии.
Три человека погибли, шесть человек получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва в двухэтажном доме в Ханое (Вьетнам).
Как передает Report, об этом сообщает портал VNExpress.
"Взрыв произошел около 8 часов утра во вторник в кафе, расположенном в первом этаже двухэтажного дома. Дом был разрушен силой взрыва. Погибли три человека, шесть человек получили ранения", - говорится в публикации.
Отмечается, что взрыв произошел около газовой плиты заведения общепита. В момент взрыва в кафе были посетители и персонал заведения.
Взрыв повредил более десятка домов в радиусе 15 метров, а также опрокинул и повредил несколько припаркованных мотоциклов.