В результате взрыва в двухэтажном доме в Ханое (Вьетнам) погибли шести человек.

Как передает Report, об этом сообщает портал VNExpress.

Кроме того, 16 человек пострадали, 10 из них находятся в критическом состоянии.

10:28

Три человека погибли, шесть человек получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва в двухэтажном доме в Ханое (Вьетнам).

Как передает Report, об этом сообщает портал VNExpress.

"Взрыв произошел около 8 часов утра во вторник в кафе, расположенном в первом этаже двухэтажного дома. Дом был разрушен силой взрыва. Погибли три человека, шесть человек получили ранения", - говорится в публикации.

Отмечается, что взрыв произошел около газовой плиты заведения общепита. В момент взрыва в кафе были посетители и персонал заведения.

Взрыв повредил более десятка домов в радиусе 15 метров, а также опрокинул и повредил несколько припаркованных мотоциклов.