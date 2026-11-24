В Азербайджане запустят цифровую платформу myGov Business
ИКТ
- 24 ноября, 2026
- 10:17
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В Азербайджане за 10 месяцев 2026 года число уникальных пользователей платформы myGov выросло в 2,2 раза и превысило 5 млн.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на X Международном банковском форуме.
По его словам, 60% пользователей платформы активны ежемесячно. При этом востребованность государственных услуг через платформу myGov выросла в 4,5 раза, а количество обращений к данным - в 2,2 раза.
"Наша главная цель - обеспечить предоставление государственных услуг по принципу единого окна не только гражданам, но и юридическим лицам. В ближайшее время планируется запуск пилотной версии платформы myGov Business", - сообщил Османов.
Fərid Osmanov: "myGov"un istifadəçi bazası 5 milyon unikal istifadəçini keçib"
Digital platform called myGov Business to be launched in Azerbaijan
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