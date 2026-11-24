В Азербайджане за 10 месяцев 2026 года число уникальных пользователей платформы myGov выросло в 2,2 раза и превысило 5 млн.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на X Международном банковском форуме.

По его словам, 60% пользователей платформы активны ежемесячно. При этом востребованность государственных услуг через платформу myGov выросла в 4,5 раза, а количество обращений к данным - в 2,2 раза.

"Наша главная цель - обеспечить предоставление государственных услуг по принципу единого окна не только гражданам, но и юридическим лицам. В ближайшее время планируется запуск пилотной версии платформы myGov Business", - сообщил Османов.