Интеграция современных технологий и аналитических подходов имеет жизненно важное значение для формирования надежного, безопасного и устойчивого банковского сектора в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы на X Международном банковском форуме в Баку.

"В частности, применение искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных (Big Data) открывает новые возможности в управлении рисками. С помощью этих технологий банки могут более заблаговременно и точно оценивать кредитные, рыночные и операционные риски, а также риски ликвидности, оперативно и гибко реагировать благодаря аналитическим механизмам принятия решений в режиме реального времени", - отметил он.

По словам исполнительного директора, наряду с этим важное значение имеют приведение банковских операций в соответствие с требованиями кибербезопасности и эффективное управление рисками цифровых платежей.

"Расширение электронного банкинга и безналичных платежей требует усиления механизмов безопасности и обеспечения надежности финансовых операций. Объем безналичных карточных платежей внутри страны вырос на 25,6% - до 99,1 млрд манатов, количество и объем операций электронной торговли увеличились соответственно на 43,4% и 29,8%. По клиентским переводам через интернет- и мобильный банкинг также зафиксирован рост на 12,4% и 14,3% соответственно", - сказал он.

Гасымлы также добавил, что в банковском секторе наблюдается положительная динамика в укреплении финансовой устойчивости и расширении кредитной активности: за 10 месяцев 2026 года совокупный капитал банковского сектора вырос на 3,3%, или на 224 млн манатов, достигнув 7,1 млрд манатов.

"Этот показатель свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости банковского сектора и расширении возможностей финансового посредничества в экономике", - отметил он.

Гасымлы добавил, что в отчетный период в структуре активов банковского сектора удельный вес чистого кредитного портфеля составил 49,1%, ликвидных активов - 25,3%, прочих активов - 25,6%.

"Значительная доля кредитного портфеля в структуре активов свидетельствует о важной роли банков в финансировании реального сектора экономики. В то же время наличие ликвидных активов способствует своевременному выполнению банками своих обязательств и сохранению финансовой стабильности. Кредитный портфель банковского сектора вырос на 11,8% - до 31,8 млрд манатов. Такая динамика кредитования способствует расширению доступа субъектов экономики к финансовым ресурсам и повышению роли банковского сектора в поддержании экономической активности. При этом годовые темпы роста кредитного портфеля продолжают опережать темпы роста номинального ненефтяного ВВП, составляющие 6,1%", - отметил он.

Руководитель ЦАЭРК также заявил, что расширение сотрудничества между финансовыми институтами, финтех-компаниями и другими заинтересованными сторонами не только ускоряет обмен информацией и внедрение инноваций, но и создает условия для более эффективного управления рисками.

"В этом контексте адаптация регулирующих органов к технологическим новшествам, внедрение современных нормативных основ и стандартов, использование таких инновационных инструментов, как искусственный интеллект и большие данные, играют важную роль в повышении безопасности банковского сектора и эффективности его деятельности. Такой подход позволяет банкам гибко адаптироваться к меняющейся экономической и технологической среде, повышать качество финансовых услуг и укреплять доверие клиентов. Дальнейшее развитие банковского сектора определяется не только улучшением финансовых показателей, но и формированием инновационной, интегрированной и ответственной модели деятельности. Предпринимаемые в этом направлении шаги внесут существенный вклад в сохранение финансовой стабильности, поддержку экономического развития и дальнейшее укрепление доверия общества к банковской системе", - подчеркнул Гасымлы.