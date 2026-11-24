Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает новую государственную программу цифровой трансформации финансового сектора, рассчитанную на 2027-2030гг.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров на X Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, последовательные меры, реализованные в сфере регулирования и надзора в последние годы, внесли значительный вклад в улучшение позиций банковского сектора страны в международных рейтингах.

Представитель ЦБА также отметил, что в Азербайджане принимаются меры по цифровизации банковского надзора и что эффективная реализация "умного" регулирования невозможна без его глубокой трансформации:

"Цифровая готовность к будущему развитию финансового сектора находится в центре внимания. В настоящее время ЦБА работает над госпрограммой расширения цифровой трансформации финансового сектора на 2027-2030 годы. Главная цель программы – превратить нашу страну в один из ведущих цифровых финансовых центров региона, поддержать развитие инновационных финансовых услуг и расширить безналичные платежи".

Мамедъяров подчеркнул, что в современном мире нейронные сети и искусственный интеллект (ИИ) становятся основным операционным ядром банков: "Однако, по мере роста скорости и сложности этой системы, возрастает и цена ошибки. Говоря о нейронных сетях и ИИ, я хотел бы отметить главный базовый принцип: технологии сами по себе не нейтральны".