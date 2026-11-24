Сегодня в Баку стартовал X Международный банковский форум ("IBF-2026").

Как сообщает Report, двухдневное мероприятие проходит в рамках сотрудничества Ассоциации банков Азербайджана с международным сервисом Mastercard при поддержке Центрального банка Азербайджана и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Главная тема форума – "Надежное, безопасное и устойчивое банковское дело".

IBF объединяет топ-менеджеров и ключевых лиц, принимающих решения, из госструктур, финансовых регуляторов, коммерческих банков, финтех-компаний, частного и госсектора, а также ведущих финансовых организаций. В форуме также участвуют представители международных институтов, дипмиссий, академических кругов и крупнейших поставщиков банковских и финансовых услуг.