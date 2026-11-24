Будьте в курсе главных новостей!

Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google

В Джалилабаде грузовой автомобиль сбил 70-летнего мужчину.

Как сообщает Report, 21 ноября Пярвиз Салех оглу Керимов, находясь за рулем автомобиля марки Ford Transit Tourneo, совершил наезд на пешехода Надира Хангусейн оглу Аменова (1956 г.р.).

Пострадавший был госпитализирован, однако спустя два дня скончался.

По факту возбуждено уголовное дело.