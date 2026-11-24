В Джалилабаде 70-летний мужчина скончался после наезда автомобиля
Происшествия
- 24 ноября, 2026
- 09:41
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В Джалилабаде грузовой автомобиль сбил 70-летнего мужчину.
Как сообщает Report, 21 ноября Пярвиз Салех оглу Керимов, находясь за рулем автомобиля марки Ford Transit Tourneo, совершил наезд на пешехода Надира Хангусейн оглу Аменова (1956 г.р.).
Пострадавший был госпитализирован, однако спустя два дня скончался.
По факту возбуждено уголовное дело.
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