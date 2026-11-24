По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,71%, до 1,8548 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,31%, до 2,0745 маната.