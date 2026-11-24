Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2026)
- 24 ноября, 2026
- 09:15
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,71%, до 1,8548 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,31%, до 2,0745 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,8548
|
100 российских рублей
|
2,0745
|
1 австралийский доллар
|
1,1263
|
1 белорусский рубль
|
0,5682
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1266
|
1 чешская крона
|
0,0759
|
1 китайский юань
|
0,2552
|
1 датская крона
|
0,2481
|
1 грузинский лари
|
0,6555
|
1 гонконгский доллар
|
0,2168
|
1 индийская рупия
|
0,0183
|
1 британский фунт
|
2,2166
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1665
|
1 швейцарский франк
|
2,0206
|
1 израильский шекель
|
0,5143
|
1 канадский доллар
|
1,1837
|
1 кувейтский динар
|
5,4502
|
100 казахстанских тенге
|
0,3731
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5028
|
1 молдавский лей
|
0,0932
|
1 норвежская крона
|
0,1730
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6133
|
1 польский злотый
|
0,4172
|
1 румынский лей
|
0,3468
|
1 сербский динар
|
0,0158
|
1 сингапурский доллар
|
1,3168
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2834
|
1 Турецкая лира
|
0,0336
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0376
|
100 Японских йен
|
1,0694
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9262
|
Золото
|
6174,6465
|
Серебро
|
72,5165
|
Платина
|
2216,1965
|
Палладий
|
1513,8160