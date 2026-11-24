Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.11.2026)
Финансы
- 24 ноября, 2026
- 09:02
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
88,77
|
- 0,60
|
27,92
|
WTI (долл/барр)
|
79,65
|
- 0,52
|
22,23
|
Золото (долл/унция)
|
3 659,70
|
- 22,00
|
- 681,40
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 595,31
|
1 447,98
|
1 532,02
|
S&P 500
|
7 237,17
|
326,78
|
391,67
|
Nasdaq
|
24 089,56
|
1 471,83
|
847,57
|
Nikkei
|
56 436,65
|
0,00
|
6 097,17
|
Dax
|
25 337,27
|
534,49
|
846,86
|
FTSE 100
|
10 480,82
|
134,48
|
549,44
|
CAC 40 INDEX
|
8 044,84
|
117,09
|
- 104,66
|
Shanghai Composite
|
3 538,95
|
7,83
|
- 429,89
|
Bist 100
|
11 104,38
|
- 26,94
|
- 157,14
|
RTS
|
913,44
|
11,05
|
- 200,69
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,0910
|
0,0000
|
- 0,0835
|
USD/GBP
|
1,3038
|
0,0000
|
- 0,0435
|
JPY/USD
|
158,9900
|
- 0,0300
|
2,5400
|
RUB/USD
|
81,9483
|
0,0200
|
3,1983
|
TRY/USD
|
50,6248
|
0,0300
|
7,6686
|
CNY/USD
|
6,6615
|
- 0,0100
|
- 0,3275
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.11.2026)
Key indicators of international commodity, stock and currency markets (24.11.2026)
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