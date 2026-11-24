Молодые предприниматели Азербайджана формируют крупный, но пока недостаточно охваченный сегмент рынка, потенциальная потребность которого в заемных средствах достигает 1,5 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Эта оценка была озвучена на мероприятии в Баку, приуроченном к официальному старту в республике программы ЕБРР "Молодежь в бизнесе", которая реализуется при содействии Европейского союза.

Как подчеркивают в банке, хотя молодежь играет важную роль в развитии ненефтяной экономики, стимулировании инноваций и формировании новых рабочих мест, молодые владельцы предприятий по-прежнему испытывают серьезные затруднения в получении доступа к адекватным финансовым продуктам и консультационной поддержке. Запущенная программа направлена на преодоление этих препятствий посредством комбинации адресного кредитования через местные банки-партнеры и нефинансовой помощи, способствующей развитию предпринимательских навыков.

Программа рассчитана на микро-, малые и средние предприятия (ММСП), собственниками или руководителями которых являются предприниматели не старше 35 лет.

"Задача ЕБРР - содействовать Азербайджану в раскрытии этого потенциала, оказывая поддержку новому поколению предпринимателей и способствуя формированию более диверсифицированной, конкурентоспособной и устойчивой экономики. Мы стремимся к тому, чтобы данные возможности были доступны предпринимателям на всей территории страны, включая регионы, где зарождается новая экономическая активность", - цитирует пресс-служба слова регионального руководителя ЕБРР по Кавказу Томаса Кайриса.

Практическое финансирование в рамках данной инициативы в Азербайджане уже началось: в декабре 2025 года ЕБРР выделил AccessBank кредитную линию на сумму до 20 млн долларов США (17,1 млн евро), ставшую первой инвестицией по этой программе в стране. Гарантии покрытия рисков первых убытков по данному финансированию предоставляет ЕС через механизм "Европейский фонд устойчивого развития плюс" (EFSD+). Инициатива основывается на аналогичном опыте ЕБРР, накопленном в Центральной Азии, Египте, Марокко, Турции и на Западных Балканах. ЕБРР выступает крупнейшим институциональным инвестором в Азербайджане. Суммарный объем вложений банка в национальную экономику превышает 3,8 млрд евро в рамках свыше 200 проектов, нацеленных на диверсификацию экономики, укрепление ненефтяного частного сектора и переход к "зеленой энергетике".