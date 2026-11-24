В Огайо два человека погибли при лобовом столкновении автобусов, есть пострадавшие
- 24 ноября, 2026
- 07:03
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Два водителя автобусов погибли, еще девять человек пострадали в результате ДТП в городе Колумбус, штат Огайо.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.
Согласно информации, на севере города столкнулись два автобуса Центрального транспортного управления Огайо (COTA), в ДТП также участвовал третий автомобиль. По предварительным данным, один из автобусов по неизвестной причине пересек двойную сплошную линию и столкнулся с другим автобусом.
Погибли водители автобусов Ричард Терри (53 года) и Пол Коупленд (60 лет). Один из них скончался на месте, второй умер в больнице.
Девять пострадавших, находившихся в автобусах и третьем автомобиле, госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное, травмы не представляют угрозы для жизни. Пешеходы не пострадали.
Обстоятельства аварии выясняются.