Два водителя автобусов погибли, еще девять человек пострадали в результате ДТП в городе Колумбус, штат Огайо.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Согласно информации, на севере города столкнулись два автобуса Центрального транспортного управления Огайо (COTA), в ДТП также участвовал третий автомобиль. По предварительным данным, один из автобусов по неизвестной причине пересек двойную сплошную линию и столкнулся с другим автобусом.

Погибли водители автобусов Ричард Терри (53 года) и Пол Коупленд (60 лет). Один из них скончался на месте, второй умер в больнице.

Девять пострадавших, находившихся в автобусах и третьем автомобиле, госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное, травмы не представляют угрозы для жизни. Пешеходы не пострадали.

Обстоятельства аварии выясняются.