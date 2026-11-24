В Германии трех человек госпитализировали после нападения на офис партии "Зеленые"
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 06:19
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Неизвестный в маске напал на политиков в офисе партии "Зеленые" в городе Шверте (земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии.
Как сообщает Report со ссылкой на Bild, в результате инцидента пострадали три человека.
Нападение произошло во время заседания фракции, в здании находились более десяти человек.
По данным издания, у нападавшего был переносной огнетушитель, однако подробности произошедшего и характер травм пострадавших пока неизвестны. Все трое находятся в больницах.
Подозреваемый в нападении скрылся, мотивы его также неясны.
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