Неизвестный в маске напал на политиков в офисе партии "Зеленые" в городе Шверте (земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, в результате инцидента пострадали три человека.

Нападение произошло во время заседания фракции, в здании находились более десяти человек.

По данным издания, у нападавшего был переносной огнетушитель, однако подробности произошедшего и характер травм пострадавших пока неизвестны. Все трое находятся в больницах.

Подозреваемый в нападении скрылся, мотивы его также неясны.