Власти штата Южная Австралия решили запретить использование планшетов и ноутбуков в младших классах государственных школ, а также ввести еженедельный день без экранов для учеников постарше.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокорпорация ABC.

Ограничения вступят в силу в 2027 году и коснутся учеников с подготовительного по второй класс. Для школьников с третьего по шестой классы в течение полугода проведут эксперимент с одним днем без экранов в неделю. Он пройдет в 10 школах штата. Исключения предусмотрены для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.

Одной из целей нововведений власти назвали улучшение навыков письма от руки. Для учеников третьих и четвертых классов введут отдельную программу обучения рукописному письму.

Кроме того, школы постепенно откажутся от практики, при которой ученики приносят на занятия собственные устройства. Вместо них будут использовать технику, предоставленную школами и подключенную к системе защиты министерства образования штата.