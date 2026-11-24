Азиатский банк развития (АБР) утвердил финансирование проекта строительства завода по опреснению воды Каспийского моря в Азербайджане в размере $140 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, кредитные средства будут предоставлены двумя траншами по $70 млн каждый.

Общая стоимость проекта оценивается в $407 млн.

Проект предусматривает проектирование, строительство, финансирование, эксплуатацию и техническое обслуживание предприятия, работающего на базе технологии обратного осмоса. Проектная мощность завода составит 300 тыс. кубометров воды в сутки с возможностью ее увеличения до 330 тыс. кубометров в сутки в периоды пикового потребления.

Инициатива реализуется на основе 25-летнего контракта государственно-частного партнерства (ГЧП). Весь объем опресненной воды будет закупать государственный оператор ОАО "Объединенная служба водоснабжения крупных городов".

Предприятие станет первым масштабным опреснительным комплексом и дебютным ГЧП-проектом в водном секторе Азербайджана. Его ввод в эксплуатацию направлен на повышение надежности и качества водоснабжения жилого фонда и коммерческих объектов Баку и Абшеронского полуострова.

Проект осуществляется в рамках Стратегии партнерства АБР с Азербайджаном на 2025-2029 годы (CPS), одним из ключевых приоритетов которой является формирование экологически устойчивой инфраструктуры.

Ранее Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) также одобрил выделение кредита на сумму $45 млн для реализации данного проекта.

Девелопером проекта выступает саудовская компания ACWA Power, генеральным подрядчиком (EPC) - китайская HDEC (Huadong Engineering Corporation, входит в группу PowerChina). К выполнению инженерно-проектировочных работ в качестве субподрядчика HDEC уже приступила испанская инжиниринговая компания Savener.