Два человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 08:29
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Два человека погибли в результате крушения вертолета в городе Темекула в американском штате Калифорния.
Как сообщает Report со ссылкой на Los Angeles Times, вертолет Robinson R22 потерпел крушение на склоне холма в районе пересечения дорог Де-Портола и Оук-Маунтин.
По данным управления шерифа округа Риверсайд, оба находившихся на борту человека погибли на месте, их личности пока не установлены.
Представитель администрации аэропортов округа Анджела Джеймисон подтвердила, что вертолет вылетел из аэропорта Френч-Вэлли, расположенного на юго-западе округа Риверсайд.
Причины крушения пока неизвестны.
Расследование обстоятельств происшествия ведет Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).
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