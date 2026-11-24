Kaliforniyada helikopter qəzasında iki nəfər həlak olub
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2026
- 08:37
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ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Temekula şəhərində helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər həlak olub.
"Report" "Los Angeles Times"a istinadən xəbər verir ki, "Robinson R22" helikopteri dağın yamacında qəzaya uğrayıb.
Riversayd Dairəsi Şerif İdarəsinin məlumatına görə, göyərtədəki hər iki şəxs hadisə yerindəcə həlak olub, onların şəxsiyyəti hələlik müəyyən edilməyib.
Dairə Hava Limanları Administrasiyasının nümayəndəsi Ancela Ceymison təsdiqləyib ki, helikopter Riversayd dairəsinin cənub-qərbində yerləşən Frenç-Velli hava limanından havaya qalxıb.
Qəzanın səbəbləri hələlik məlum deyil.
Два человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии
2 dead after helicopter crashes into hillside in California
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