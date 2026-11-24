Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

4. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Матбуат;

5. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".