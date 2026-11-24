В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 24 ноября, 2026
- 08:15
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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
4. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Матбуат;
5. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".