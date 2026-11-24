Предварительно, 14 человек пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в селе Кулунда в Алтайском крае РФ.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В доме живут 127 человек, для которых развернуты два ПВР. Пока дом после взрыва не обследуют, в него заходить нельзя. А пострадавших, предварительно, 14 человек, из которых один человек может находиться под завалами", - сообщил собеседник агентства.

Согласно информации, ЧП произошло в одной из квартир на верхнем этаже, обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах.

На месте работают экстренные службы.