При взрыве газа в доме в Алтайском крае РФ пострадали 14 человек
В регионе
- 24 ноября, 2026
- 07:58
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Предварительно, 14 человек пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в селе Кулунда в Алтайском крае РФ.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"В доме живут 127 человек, для которых развернуты два ПВР. Пока дом после взрыва не обследуют, в него заходить нельзя. А пострадавших, предварительно, 14 человек, из которых один человек может находиться под завалами", - сообщил собеседник агентства.
Согласно информации, ЧП произошло в одной из квартир на верхнем этаже, обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах.
На месте работают экстренные службы.
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