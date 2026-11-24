Цена биткойна в ходе торгов снизилась почти на 3%, опустившись ниже отметки в $60 тыс.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Курс Ethereum снизился на 0,63%, до $1,699 тыс.

По данным Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,08 трлн.

Из них $1,22 трлн приходится на биткойн (58,6%), $207,85 млрд - на Ethereum (10%).

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за прошедшие сутки ликвидировали позиции более 134 тыс. трейдеров на общую сумму около $822,7 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн.