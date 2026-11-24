Стоимость биткойна опускалась ниже $60 тыс.
Финансы
- 24 ноября, 2026
- 09:19
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Цена биткойна в ходе торгов снизилась почти на 3%, опустившись ниже отметки в $60 тыс.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
Курс Ethereum снизился на 0,63%, до $1,699 тыс.
По данным Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,08 трлн.
Из них $1,22 трлн приходится на биткойн (58,6%), $207,85 млрд - на Ethereum (10%).
Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за прошедшие сутки ликвидировали позиции более 134 тыс. трейдеров на общую сумму около $822,7 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн.
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