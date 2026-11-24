Мировые цены на нефть снизились почти на 1%, стоимость барреля Brent впервые с конца августа опустилась ниже $86.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,83% относительно предыдущего закрытия, до $85,96 за баррель.

Январские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,96% - до $79,4 за баррель.