В Баку водителям разъясняют правила движения по сигналам автобусных светофоров
Происшествия
- 24 ноября, 2026
- 09:41
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В Баку водителям разъяснили, как определять разрешенное направление движения по сигналам новых автобусных светофоров.
Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, водителей знакомят с принципом работы новых светофоров и значением каждого светового сигнала.
Разъяснительная работа продолжается.
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