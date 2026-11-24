В Баку водителям разъяснили, как определять разрешенное направление движения по сигналам новых автобусных светофоров.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, водителей знакомят с принципом работы новых светофоров и значением каждого светового сигнала.

Разъяснительная работа продолжается.