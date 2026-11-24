Активы банковского сектора Азербайджана за 10 месяцев 2026 года выросли более чем на 14% - до свыше 65 млрд манатов.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алияр Мамедъяров на X Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, за отчетный период кредитный портфель банков вырос на 14% и превысил 34 млрд манатов.

"С начала года бизнес-кредиты, выданные банками, выросли на 17% - до почти 19 млрд манатов. Депозиты населения выросли почти на 15% и достигли рекордного показателя в 18,7 млрд манатов. С 2023 года число уникальных вкладчиков выросло в 2,2 раза", - отметил Мамедъяров.

Он подчеркнул, что показатели устойчивости банковской системы Азербайджана также остаются высокими: "Так, совокупный капитал сектора составляет 7 млрд манатов. Коэффициент достаточности капитала, являющийся основным показателем банковской системы, превышает 17%. Это существенно превышает наши регуляторные требования и формирует прочную основу для будущей технологической трансформации".

По его словам, банковскому секторе важно правильно оценивать новые вызовы. "Мы вступаем в 2027 год в новых технологических реалиях. Стремительная цифровизация, развитие открытого банкинга и широкое применение искусственного интеллекта коренным образом меняют правила игры на финансовых рынках", - отметил он.

Это обуславливает более быстрое внедрение механизмов надзора, включая и противодействие киберрискам.