В Южной Корее задержан школьник по подозрению в отправке факса, в котором утверждалось, что в одном из филиалов крупной сети универмагов Shinsegae было заложено взрывное устройство.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Полиции пришлось провести обыск во всех 13 филиалах Shinsegae по всей стране, поскольку в записке не был указан конкретный филиал. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

По имеющимся данным, школьник признался в отправке сообщения.