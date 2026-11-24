Cənubi Koreyada univermağın minalanması barədə yalan məlumata görə məktəbli saxlanılıb
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2026
- 10:02
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Cənubi Koreyada "Shinsegae" univermaqlar şəbəkəsinin filiallarından birində partlayıcı qurğunun yerləşdirildiyi iddia edilən faksı göndərməkdə şübhəli bilinən məktəbli saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.
Qeyddə konkret filial göstərilmədiyi üçün polis "Shinsegae"nin bütün 13 filialında axtarış aparmalı olub. Partlayıcı qurğu aşkar edilməyib.
Mövcud məlumatlara görə, məktəbli mesajı göndərdiyini etiraf edib.
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