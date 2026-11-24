Остаток по кредитам, выданным банками Азербайджана субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) в январе-октябре 2026 года, превысил 8,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фуад Исаев на мероприятии "Программа для молодежи в бизнесе – Кавказ", организованном Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Баку.

По его словам, за 10 месяцев кредитный портфель вырос на 11%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 15%.

"49% от общего объема кредитов приходится на микропредпринимателей. Что касается качества кредитов, выданных субъектам микропредпринимательства, то доля проблемных кредитов в этом портфеле составляет всего 3%. Остаток кредитного портфеля микропредпринимательства превысил 4 млрд манатов", – отметил он.

Ф. Исаев также подчеркнул, что ЦБА уделяет особое внимание прямому диалогу с предпринимателями.

По его словам, в 2020 году при правлении ЦБА был создан Совет по сотрудничеству с предпринимателями, заседания которого проводятся регулярно. На последнем заседании обсуждались условия кредитования и залогового обеспечения, расширение банковских услуг в регионах и увеличение охвата цифровыми услугами.